Stiri pe aceeasi tema

- Forțele pro Haftar au blocat sambata principalele terminale petroliere din estul Libiei, in ajunul summitului internațional de la Berlin care ar trebui sa relanseze procesul de pace in aceasta țara distrusa de razboi civil, relateaza AFP.

- Cei doi lideri beligeranti libieni efectueaza luni o vizita la Moscova pentru a semna in mod oficial un acord de incetarea focului care a intrat in vigoare duminica, in plin balet diplomatic in vederea evitarii unei degenerari a razboiului civil din Libia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seful…

- La o zi dupa ce ministrii de Externe din Marea Britanie, Germania si Italia au condamnat planurile Turciei de a trimite personal militar la Tripoli, premierul Fayez al-Serraj a facut o vizita scurta la Bruxelles, pentru a se intalni cu oficiali UE si cu ministrul de Externe al Germaniei, dupa ce…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin indeamna la un armistitiu in Libia incepand de la miezul noptii de 12 ianuarie, a anuntat miercuri ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Intr-un comunicat comun, cele doua tari indeamna toti…

- Motiunea a trecut cu 325 de voturi pentru si 184 impotriva. Era de asteptat ca ea sa fie aprobata cu usurinta, in timp ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la putere) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan si al sau aliat de extrema-dreapta, Partidul Miscarii Nationaliste (MHP), au o majoritate…

- Parlamentul turc a autorizat joi interventia militara în Libia, votând în favoarea unui mandat de un an de desfasurare a trupelor în aceasta tara pe fondul escaladarii unui razboi civil, relateaza DPA, citat de Agerpres. Motiunea a trecut cu 325 de voturi pentru si 184 împotriva.Era…

- Aceasta intalnire intre Erdogan si al-Sarraj a avut loc duminica - cu usile inchise - la Istanbul, la cateva zile dupa ce Ankara a amenintat sa trimita trupe in Libia care sa-l sustina pe seful GNA, recunoscut de ONU.”Noi nu vom permite nimanui sa controleze Libia (...). Aceasta este o…

- Cel putin cinci civili au fost ucisi in raiduri aeriene in noaptea de duminica spre luni impotriva unui cartier rezidential de la periferia capitalei libiene Tripoli, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, citat de France Presse. "Raidurile aeriene violente impotriva…