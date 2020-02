Stiri pe aceeasi tema

- Principalele tarile afectate de conflictul din Libia au promis duminica sa respecte un embargo asupra armelor si sa nu se mai amestece in afacerile interne, pentru a incerca sa readuca pacea in aceasta tara macinata de razboi civil, relateaza AFP. Totusi, consecintele in teren ale acestui angajament…

- Rusia a anuntat marti ca negocierile purtate la Moscova intre cei doi lideri rivali libieni au condus la o prelungire pe o perioada ”nedeterminata” a armistitiului, in pofida refuzului maresalului Khalifa Haftar de a semna un acord oficial imediat, relateaza AFP potrivit news.roPotrivit Moscovei,…

- Cei doi lideri beligeranti libieni efectueaza luni o vizita la Moscova pentru a semna in mod oficial un acord de incetarea focului care a intrat in vigoare duminica, in plin balet diplomatic in vederea evitarii unei degenerari a razboiului civil din Libia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seful…

- Trupele maresalului libian Khalifa Haftar au preluat marti controlul asupra orasului strategic Sirte de pe coasta Mediteranei, in timp ce fortele Guvernului de Uniune Nationala (GNA) au anuntat ca se retrag din acest oras pentru a evita o baie de sange, transmite agentia Reuters. Cucerirea orasului…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP. Parlamentul a…

- Cel putin doi civili si-au pierdut viata si alti 20 au fost raniti joi intr-un raid aerian impotriva unei strazi comerciale din Zawiya, la vest de capitala Libiei, potrivit unui responsabil local. Victimele, numai civili, se gaseau pe o strada comerciala, potrivit sursei.Survenit la o ora…

- Statele Unite sunt ”foarte ingrijorate” de o intensificare a confruntarilor armate in Libia, pe care o imputa prezentei unui numar tot mai mare de mercenari rusi in serviciul fortelor maresalului Khalifa Haftar, potrivit unui oficial de la Departamentul de Stat, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Maresalul Haftar,…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…