Stiri pe aceeasi tema

- Turcia este hotarata sa foloseasca ''toate mijloacele puterii sale politice, diplomatice si militare" pentru a proteja guvernul recunoscut de ONU al Libiei, a declarat sambata presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan potrivit Agerpres. "Turcia va continua sa ramana in Libia pana cand guvernul legitim…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Europei ca, daca vrea sa puna capat conflictului din Libia, sa sprijine actiunile tarii sale in aceasta tara nord-africana, unde Ankara furnizeaza sprijin armat sefului Guvernului de Uniune Nationala (GNA) de la Tripoli, condus de Fayez al-Sarraj si…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa participe duminica la Conferinta Internationala privind conflictul din Libia, organizata la Berlin si menita sa consolideze armistitiul in curs, a anuntat vineri Kremlinul, relateaza AFP.

- Maresalul Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, a parasit Moscova fara sa semneze acordul cu privire la un armistitiu acceptat de catre rivalul sau, a anuntat diplomatia rusa marti, un revers odata cu apropierea unei Conferinte Internationale de pace la Berlin, relateaza AFP.

- Maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei, care lupta impotriva guvernului libian recunoscut de ONU (GNA), a parasit Moscova fara sa semneze acordul de incetare a focului parafat de rivalul sau, a indicat diplomatia rusa, citata de AFP.

- Fortele loiale comandatului Khalifa Haftar au anuntat sambata incetarea focului in vestul tarii, inclusiv capitala Tripoli, iar Guvernul de Acord National, recunoscut international, a fost de acord cu armistitiul, scrie Reuters.

- Trupele omului forte din estul Libiei, maresalul Khalifa Haftar, au anuntat sambata un acord de incetare a focului cu incepere de duminica, orele 0.00 (sambata, 22.00 GMT), conform apelului lansat miercuri de Moscova si Ankara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acestea au avertizat insa intr-un scurt…

- Forțele loiale mareșalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, au sechestrat sambata o nava sub pavilion grendian și echipaj turcesc, in contextul tensiunilor cu Ankara, care susține administrația rivala de la Tripoli, recunoscuta in plan internațional, relateaza site-ul agenției Reuters…