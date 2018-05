Libia: Cel puţin şapte morţi într-un atentat la Benghazi Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si peste 20 au fost ranite joi seara intr-un atentat cu o masina capcana in centrul orasului Bengahzi, in estul Libiei, a informat un responsabil local din cadrul serviciilor de securitate, citat de AFP. Masina a explodat in apropierea Hotelului Tibesti, pe o artera comerciala unde viata nocturna este de obicei animata in cursul lunii sfinte musulmane de post a Ramadanului, a adaugat responsabilul sub acoperirea anonimatului, precizand ca victimele sunt civili. Atentatul nu a fost revendicat deocamdata. Dar responsabilul libian a acuzat "celulele teroriste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit si alte doua sunt grav ranite dupa ce un taxi a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului, marti dupa-amiaza, pe DJ 542, in comuna Redea. Elicopterul SMURD Craiova a ajuns in zona pentru preluarea unui copil in varsta de 12 ani, informeaza gazetanoua.ro. Pintre raniti este…

- Cel putin 95 de persoane au murit si peste 160 au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand zeci de locuinte si lasand…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, provocand cel putin patru morti si 15 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. Seful politiei din…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise sâmbata în centrul orasului Münster, din vestul Germaniei, dupa ce o masina a intrat în multime. Potrivit Politiei, soferul s-a sinucis prin împuscare. Barbatul care a intrat cu o furgoneta în multime…

- Cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața vineri, in urma unui atentat care a avut loc in sudul Afganistanului. Atentatul a fost comis cu o masina capcana. In atentatul care a avut loc vineri in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, vehiculul a explodat in districtul de politie 9 din Kabul. ''Pana acum…

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu care s-a declansat vineri la o clinica de reabilitare a consumatorilor de droguri in capitala azera Baku, a relatat agentia de presa locala APA, citand autoritatile, informeaza AFP. "Incendiul s-a declansat la ora locala…