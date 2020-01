Libia: Cel puţin 28 de morţi într-un raid aerian la Tripoli Cel putin 28 de persoane si-au pierdut viata si alte cateva zeci au fost ranite sambata intr-un raid aerian impotriva unei scoli militare la Tripoli, a facut cunoscut un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii din Guvernul de uniune nationala (GNA), relateaza AFP. "Un raid aerian contra scolii militare din Tripoli a ucis 28 de cadeti si a ranit alti cateva zeci", a declarat Amin al-Hashemi. Aceasta scoala se afla la Al-Hadba Al-Khadra, un cartier rezidential din capitala libiana sub controlul GNA. In momentul bombardamentului, cadetii se aflau in curtea principala inainte de a merge la dormitoare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

