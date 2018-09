Libia: Atac împotriva sediului Companiei naţionale a petrolului, la Tripoli Barbati inarmati au atacat luni sediul Companiei nationale a petrolului (NOC) din capitala Libiei, Tripoli, unde au putut fi auzite explozii si tiruri de arma, au declarat martori, care au afirmat ca exista victime, relateaza AFP, Reuters si dpa. Cladirea, situata in apropierea centrului capitalei libiene, a fost cuprinsa de flacari si a fost inconjurata de forte ale serviciilor de securitate, potrivit acelorasi surse. ''Trei sau cinci barbati inarmati trag in interiorul cladirii'', a declarat un angajat al NOC pentru Reuters, afirmand ca a sarit de la o fereastra impreuna cu alti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei cel puțin 400 de persoane. Incidentul s-a produs in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza…

- Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters.

- A fost activata o celula de criza, lucru perfect normal in astfel de situații, dar unitatea de baza pentru strangerea de informații este Ambasada noastra de la Tripoli. De asemenea trebuie subliniat faptul ca, deși celula de criza este la MAE, aceasta este prima misiune cu impact public la care participa…

- Ministrul Afacerilor Externe a oferit mai multe detalii despre inginerul roman rapit in Libia. Teodor Meleșcanu a declarat ca este prioritar sa se verifice daca intr-adevar cetateanul roman a fost rapit in Libia si apoi, care dintre grupari il au „in garda lor”. „Pot sa va confirm ca Ambasada Romaniei…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- 204 persoane au murit in ultimele zile pe ambarcatiuni nesigure ale contrabandistilor, dintre care 103 si-au pierdut viata vineri intr-un naufragiu, iar alti 100 au murit duminica dupa ce barca pneumatica pe care se aflau s-a scufundat la est de Tripoli, 41 de persoane fiind salvate. "Exista…

- Patru ingineri - trei din Turcia si unul din Africa de Sud - au fost rapiti in noiembrie 2017 de indivizi inarmati, in Libia. Ei lucrau pentru compania turca Enka la construirea unei centrale electrice in orasul Ubari, situat in sudul Libiei. "Cei trei ingineri turci au fost eliberati", a…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat miercuri, cu o larga majoritate, proiectul de reformare a companiei feroviare nationale SNCF, sustinand eforturile presedintelui Emmanuel Macron de a trece peste opozitia sindicatelor si a reforma economia tarii, transmite News.ro, care citeaza Reuters.