- Cel putin sapte civili, inclusiv cinci angajati straini, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat luni la periferia orasului libian Tripoli, anunta surse medicale citate de cotidianul Le Figaro relateaza mediafax.Conform surselor citate, doi libieni si cinci angajati din Bangladesh, Egipt…

- SUA i-au cerut maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul libian, sa puna capat ofensivei pe care a declansat-o pentru a cuceri capitala Tripoli, informeaza AFP. Aceasta declaratie, in timp ce Donald Trump facuse impresia ca il sustinea pe maresal in trecut, intervine in urma vizitei efectuate…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU. In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…

- Combatantii kurzi din Siria opuneau marti o rezistenta puternica fortelor turce si aliatilor lor care incearca sa cucereasca un oras-cheie la frontiera, anunta Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Cel putin doi civili au fost ucisi miercuri in raiduri aeriene lansate de Turcia in mai multe sectoare din nordul Siriei, au anuntat Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Bombardamente intensive” au avut loc la Tal Abyad, Ras al-Ain si…

- Așa cum era de așteptat, zeci de mercenari trimiși de Kremlin au murit ca urmare a unui atac aerian in Libia, o țara sfașiata de razboi, unde Rusia incearca sa caștige noi puncte de sprijin”, relateaza The Times. – Au luptat impreuna cu forțele loiale autointitulatului mareșal Khalifa Haftar, un general…

- Ministerul afgan al Apararii a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la o operatiune a fortelor sale contra unor talibani, in sudul tarii, in care ar fi fost ucisi aproximativ 40 de civili, potrivit unor parlamentari locali, relateaza AFP:

- Armamentul utilizat in dublul atac impotriva unor instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a afirmat luni purtatorul de cuvant al coalitiei sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi, potrivit France Presse. 'Ancheta continua si toate indiciile…