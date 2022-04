Stiri pe aceeasi tema

- Liberty Galați, principalul producator integrat de oțel din Romania, a anunțat un nivel-record de producție anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent, in timp ce Furnalul nr. 5 a obținut cele mai mari volume de cand a fost pus in funcțiune, in 1978.

- Platforma de recrutare BestJobs a atins pragul de 40.000 de pozitii deschise de catre companii in luna martie, acesta fiind un nou record pe piata muncii.Oferta de joburi din martie a depasit toate datele inregistrate pana acum, cel putin de cand a aparut criza sanitara in Romania.Statisticile primului…

- Administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” din Galați a anunțat ca in zilele urmatoare locuitorii orașului nu trebuie sa se alarmeze daca vor auzi explozii și vor vedea nori de praf ridicandu-se din zona platformei siderurgice deoarece vor fi executate mai multe explozii controlate pentru demolarea…

- Preturile benzinei si motorinei au crescut la niveluri record in multe tari din lume, in aceasta saptamana, determinand guvernele din Brazilia pana in Franta sa ia in considerare cresterea subventiilor sau reducerea accizelor pentru a proteja consumatorii de presiunea financiara, transmite Reuters.

- Representatives of the "Dunarea de Jos" University of Galati and of the Danube Delta National Research and Development Institute (INCDDD) in Tulcea captured on Tuesday a European mink in the western part of Isaccea, Tulcea County, this being the most recent westernmost record of the species in the…

- Este vorba despre pretul unui aliment, care la inceputul anului 2022 a trecut de 10 lei/kg. Astel ca a crescut de la 3% pana la 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in functie de gramaj, tip sau producator, ne arata datele colectate de ZF de la jucatori din piata de morarit si panificatie,…