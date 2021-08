Copiii de pana la 4 ani iși vor putea schimba numele și sexul la școala fara consimțamantul parinților lor. Unde se intampla asta? Din fericire, nu in Romania. Ci in Scotia. Daca modificarea va fi facuta și in registrele școlii, elevii sub 16 ani au nevoie de acordul parinților. Noile orientari privind incluziunea spun ca […] The post Libertatile omului au scapat de sub control: e SOCANT ce pot face copiii de 4 ani, fara acordul parintilor! first appeared on Ziarul National .