Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ASF a decis sa ridice autorizația companiei de asigurari Euroins, care intra, conform legii, in insolvența, scrie joi Libertatea.2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Consiliul ASF a decis joi seara sa ridice autorizatia companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolventa. 2,5 milioane de romani sunt asigurati la compania Euroins, "care are 400 de milioane de euro lipsa fata de SCR, cerinta de capital de solvabilitate", potrivit unor surse Libertatea. Intrebata…

- Joi, 16 martie, Consiliul ASF a votat in unanimitate nota de intrare in insolvabilitate a companiei Euroins, conform surselor care sunt familiare cu decizia și... The post Libertatea: Euroins intra in insolvența appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Joi, 16 martie, Consiliul ASF a votat in unanimitate nota de intrare in insolvabilitate a companiei Euroins, conform surselor Libertatea care sunt familiare cu decizia și care au vorbit sub condiția confidențialitații. ...

- Dupa doua luni cu zeci de articole de ziar publicate , cu documente obținute de redacție de la organizațiile financiare internaționale și cu marturii ale oamenilor din interiorul ASF, dar și din interiorul companiilor de asigurari, statul a luat la cunoștința oficial joi seara, 16 februarie 2023, ca…

- Consiliul de conducere al ASF a votat, ieri, in unanimitate, sa intocmeasca o plangere penala impotriva intregii conduceri a societații Euroins, liderul asigurarilor RCA din Romania, potrivit Libertatea. Surse apropiate situației ne-au declarat ca este vorba de dubla raportate privind litigiile, dar…

- Industria romaneasca, in cadere libera: O noua fabrica de pe vremea lui Ceaușescu va intra in insolvența Industria romaneasca, in cadere libera: O noua fabrica de pe vremea lui Ceaușescu va intra in insolvența In cursul zilei de marți, Consiliul de Administrație al Altur SA Slatina a aprobat deschiderea…

- Consiliul de Administratie al Altur SA Slatina a aprobat marti deschiderea procedurii generale de insolventa conform prevederilor Legii 85/2014, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. Altur a fost inființata in anul 1979, iar in anul 1991 a fost transformata…