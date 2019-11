Stiri pe aceeasi tema

- Fosfura de aluminiu, gasita in blocurile de la Timisoara in care s-a realizat deratizarea care a provocat moartea a trei persoanelor, actioneaza intr-un mod similar cianurilor. Aceasta reiese dintr-o expertiza criminalistica realizata anul trecut intr-un dosar de trafic de substante toxice instrumentat…

- Ion Petcu a lucrat 12 ani in domeniul deratizarilor cu substanțe toxice și spune ca știe cum se lucreaza cu fosfura de aluminiu, substanța care a ucis doi copii și pe mama unuia dintre ei. Specialstul se declara ingrozit de modul in care s-a desfașurat operațiunea de dezinsecție și deratizare din blocul…

- O expertiza realizata de Institutul National de Criminalistica (INC) intr-un dosar de trafic cu otrava identica celei folosite si pentru deratizarea de la Timisoara arata cat este de toxica aceasta substanta.

- Proprietarul firmei care a facut deratizarea in blocul morții din Timișoara a fost arestat preventiv. El a cumparat de pe piața neagra substanța care a provocat moartea a doi copii și a mamei unuia dintre ei.

- Substanța care a dus la moartea a trei oameni la Timișoara a mai facut victime in lume, in țari precum SUA, Thailanda, India, Iran sau Vietnam. Din cauza pericolului, in SUA folosirea acesteia este interzisa in zonele rezidențiale, iar in Canada autorizarea pentru manipularea acesteia dureaza 6 luni.…

- Peste 90% din persoanele expuse la fosfina, gazul eliberat de substanța folosita la deratizare in blocul din Timișoara, nu supraviețuiesc! Substanța este incadrata in grupa I de toxicitate, in categoria pesticidelor cu utilizare extrem de restransa.

- Premierul demis, Viorica Dancila, a explicat vineri, intr-o conferința de presa la Timișoara, care este motivul pentru care nu vorbește in engleza, atunci cand se afla in afara granițelor...

- Viorica Dancila spune, intrebata la Timișoara de ce nu se descurca in limba engleza, ca suntem in Romania și trebuie sa fim mandri ca suntem romani.Intrebata vineri, intr-o conferința de presa la Timișoara, de ce nu se descurca in limba engleza, Dancila a raspuns: „Legat de limba engleza,…