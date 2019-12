Libertatea te ajută | Pensionarii din București pot călători și în 2020 fără carduri STB pe mijloacele de transport în comun Mai mulți cititori din București, pensionari care beneficiaza de facilitați la transportul in comun, ne intreaba daca anul viitor vor mai putea calatori tot cu taloanele de pensie și nu cu carduri de calatorie, așa cum a anunțat STB și pentru eliberarea carora pensionarii au depus deja cererile necesare, dar inca nu le-au primit.RASPUNS: Da, și anul viitor, se poate calatori cu actualele tichete/taloane. Pentru ca autoritațile nu au reușit sa confecționeze și sa imparta cardurile in cauza, Guvernul a prelungit recent, printr-o odonanța de urgența, perioada de utilizare a actualelor tichete/taloane… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

