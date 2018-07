Ieri, am fost la Primaria Sectorului 3, de care aparțin, și am primit 1.000 de lei, pentru ca eu și soția avem peste 50 de ani de casnicie. Dar, am citit in ziare și am vazut și la televizor, ca Primaria Generala a Capitalei acorda pentru cuplurile cu 50 de ani de casnicie cate 1.500 de lei. Care este adevarul? (Constantin Grigorescu, București) RASPUNS: Primaria Sectorului 3 a inceput sa acorde aceste prime, cu mulți ani in urma. Apoi, printr-o hotarare aprobata de Consiliul Local Sector 3, la data de 22 decembrie 2016, cuplurile care aniverseaza 50 de ani de casatorie beneficiaza de cate 1.000…