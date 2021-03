Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta pentru valori si transparenta a Comisiei Europene, Vera Jourova, a atentionat miercuri in legatura cu „evolutiile ingrijoratoare” pentru libertatea si independenta presei in Ungaria, Polonia si Slovenia, intr-o dezbatere in Parlamentul European, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a discutat cu omologul sau chinez Xi Jinping cu privire la achizitionarea vaccinului chinezesc anti-Covid-19 Sinopharm, a declarat luni un consilier al acestuia pentru agentia de presa poloneza PAP, in timp ce autoritatile cauta modalitati de a accelera vaccinarea populatiei,…

- Inflația anuala a Uniunii Europene a fost de 1,2% in ianuarie 2021, in creștere de la 0,3% in decembrie, iar in zone euro indicatorul a fost 0,9%, fața de -0,3% in decembrie, anunța Eurostat. Cele mai mici rate anuale s-au inregistrat in Grecia (-2,4%), Slovenia (-0,9%) și Cipru (-0,8%), potrivit…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Romania se afla inca, din nefericire, conform statisticilor europene, in coada clasamentului privind nivelul salariului minim. Datele publicate la finalul saptamanii trecute de Eurostat – Oficiul European de Statistica – arata ca Romania se situeaza pe ultimele…

- Ministrul roman de externe sustine dezvoltarea unui mecanism UE Bogdan Aurescu. Arhiva Foto: mae.ro Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, alaturi de omologii din Bulgaria, Croația, Estonia, Lituania, Suedia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Ungaria, Polonia și Slovacia, a adresat…

- Romania s-a alaturat demersului comun al unor state membre UE privind dezvoltarea unui mecanism european pentru accesul statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) la vaccinul anti-COVID-19, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- Parlamentul European a aprobat cu o majoritate covarsitoare bugetul multianual al Uniunii Europene, valabil de la 1 ianuarie, pentru urmatorii sapte ani si planul de redresare in urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Votul din legislativul comunitar a fost posibil in urma acordului de la summitul…

- Un europarlamentar maghiar, membru al Fidesz, partidul lui Viktor Orban, a fost sancționat miercuri de grupul Partidului Popular European (PPE, dreapta) pentru ca a comparat atitudinea președintelui sau Manfred Weber cu cea a Gestapo, potrivit AFP.Un text aprobat de 96% dintre alegatori la o…