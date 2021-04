Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul premierul maghiar Viktor Orban nu va mai permite accesul presei independente in spitale și centre de vaccinare, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA, citata de Agerpres. Autoritațile de la Budapesta motiveaza decizia prin faptul ca accesul neintrerupt al presei…

- Autoritatile ungare restrictioneaza relatarile media despre campania de vaccinare in desfasurare impotriva coronavirusului, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA, citata de Agerpres. Numai holdingul media de stat MTVA poate face filmari si fotografii in spitale si in cabinetele…

- Autoritatile ungare restrictioneaza relatarile media despre campania de vaccinare in desfasurare impotriva coronavirusului, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA. Numai holdingul media de stat MTVA poate face filmari si fotografii in spitale si in cabinetele…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a vaccinat cu serul Sinopharm produs de China, informeaza Reuters. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a înaltului demnitar. ​Ungaria a anunțat marți ca începe vaccinarea cu serul produs de compania Sinopharm din China, devenind astfel prima…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina sa de Facebook…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina…

- ​Ungaria începe miercuri vaccinarea cu serul produs de compania Sinopharm din China, devenind astfel prima țara din Uniunea Europeana care folosește serul chinezesc, relateaza Reuters. Anunțul a fost facut de guvernul de la Budapesta pe pagina de Facebook a campaniei de vaccinare. Guvernul…

- Guvernul ungar a decis sa introduca certificate de imunitate la coronavirus pentru persoanele care au fost vaccinate sau au trecut prin infectie, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmite MTI, preluata de Agerpres. Certificatul de imunitate va fi emis celor care au primit…