- Dupa discuțiile purtate luni cu reprezentanții Comisiei Europene, Marcel Boloș avertizeaza ca Romania poate intra in incapacitate de plata, daca Bruxelles-ul insista ca Guvernul sa aplice simultan legea salarizarii unitare și masurile fiscal-bugetare. „O spun cu toata responsabilitatea”, a declarat…

- ”Binele Romaniei nu se negocieaza. Discutiile pe care le avem cu organismele internationale sunt pentru a ajunge sa adoptam masuri concrete. Spun asta in contextul in care am avut intalniri cu reprezentantii European Commission pe tema implementarii reformelor aferente Planul National de Redresare si…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis ca liderii de la Bruxelles au dat un mesaj despre necesitatea continuarii discutiilor privind reforma fiscala din PNRR, completata de masurile fiscale anunțate deja de Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Boloș a amintit și de necesitatea reformelor…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa inceapa sa ia masuri mai serioase in ceea ce privește economia țarii, nu „carpeli”, a afirmat Cornel Nistorescu in emisiunea Marius Tuca Show transmisa live de Gandul. „Intai de toate, prioritar este bugetul Romaniei. Trebuie sa se stabileasca niște prioritați. Eu nu…

- Ligia Deca, ministrul educatiei, a declarat miercuri, la ceremonia de semnare a contractelor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitare

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a adus Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) intr-un blocaj major, sustin reprezentantii USR intr-un comunicat de presa. De ce spun asta? Conform USR, „Romania este in intarziere cu depunerea si aprobarea cererilor de plata, nu a depus la timp planul de reducere…

- Numele beneficiarului: Comuna Frumosu Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, Componenta C10: FONDUL LOCAL, ...

