Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 19:36, la sediu Poliției Stațiunii Snagov s-a prezentat un barbat, in varsta de 47, iar in jurul orei 19:38, s-a prezentat la aceeași subunitate de poliție o femeie, in varsta de 49 de ani, aceasta in prealabil apeland și numarul de urgența 112, iar fiecare…

- "La data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 19:36, la sediu Poliției Stațiunii Snagov s-a prezentat un barbat, in varsta de 47, iar in jurul orei 19:38, s-a prezentat la aceeași subunitate de poliție o femeie, in varsta de 49 de ani, aceasta in prealabil apeland și numarul de urgența 112, iar fiecare…

- „Telenovela” divorțului Reghecampf-Prodan nu se incheie nici dupa ce antrenorul a ajuns in țara pentru a-l soluționa, drept urmare a plangerii depuse de impresara la poliție. Ieri situația a escaladat, cei doi s-au acuzat reciproc de lovire in fața polițiștilor din Snagov, care au deschis doua dosare…

- Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf ar fi fost implicati, vineri, intr-un conflict violent. Cei doi au ajuns la sectia de Politie din Snagov, dupa ce fostii soti s-ar fi luat la bataie in cursul dupa-amiezii. Anamaria Prodan si propria versiune asupra evenimentelor de Snagov: il acuza pe Reghecampf…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au ales cu dosare penale și ordin de protecție fața de celalalt, dupa ce s-au luat la bataie vineri dupa-amiaza. Polițiștii din Ilfov au emis in aceasta seara un comunicat de presa, la cateva ore dupa ce fostul cuplu a ajuns la sediul Poliției Snagov. Potrivit…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns, in aceasta seara, la secția de poliție, dupa ce s-au luat la bataie. Antrenorul susține ca a fost lovit de impresara, in timp ce Anamaria Prodan spune ca ar fi fost tarata pe strada de tatal copilului ei. Mai mult, aceasta spune ca se teme pentru viața…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut un conflict, vineri, care a dus la agresiuni fizice. Cei doi s-au prezentat la Poliția Snagov și fiecare dintre cei doi au facut plangere pentru ca a fost lovit de celalalt.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi fost implicați, vineri, intr-un conflict violent. Cei doi au ajuns la secția de poliție din Snagov, dupa ce foștii soți s-ar fi luat la bataie in cursul dupa-amiezii. In jurul orei 20:00, Realitatea Plus a difuzat o informație incredibila din lumea mondena.…