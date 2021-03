Libertate în alegerea metodelor de studiu. Senatul UPT lasă decizia la mâna facultăților Cand in data de 10 martie 2020 autoritațile anunțau inchiderea tuturor instituțiilor de invațamant din Romania, sistemul de invațamant a fost nevoit sa transfere cursurile in mediul online, unele pe parcursul intregului an, altele alternand cu invațamantul hibrid pe diferite perioade, in funcție de restricțiile impuse de situația epidemiologica. Ultimul an a insemnat pentru actorii ... The post Libertate in alegerea metodelor de studiu. Senatul UPT lasa decizia la mana facultaților appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la Manastiur, a avut loc adunarea filialei Timis a Asociatiei Comunelor din Romania, principalul punct de pe ordinea de zi fiind alegerea unui nou presedinte, favorit fiind liberalul Ionut Stanusoiu (Ghiroda). Acest lucru nu s-a putut intampla dupa ce primarii PSD si UDMR au boicotat sedinta…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca senatorul Diana Șoșoaca este un politician care ”suge capital politic” din randul oamenilor cu minte puțina, oameni care nu au foarte multe informații. Citește și: Noroc bun! Ultimul strigat de disperare al unui muribund/OPINIE ”Aceasta…

- Naționala de rugby a Romaniei caștiga “la masa verde”, cu 28-0, victorie cu bonus ofensiv – 5 puncte, meciul cu Belgia din ultima etapa a ediției 2020 a Rugby Europe Championship. Decizia a fost luata de catre Colegiul Director al Rugby Europe, care s-a reunit astazi. Programata pentru data de 7 februarie,…

- La inceputul acestui an, au fost aprobate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) vaccinuri care și-au dovedit eficiența și siguranța impotriva COVID-19, iar campania de vaccinare a inceput cu succes și in Romania. In continuare este important de urmarit cat de protejata este populația vaccinata din…

- Dupa o pauza de o saptamana datorata meciurile echipelor romanești (Oradea și Sibiu) in Europa, Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2020/21 revine in prim plan la finele acestei saptamani. In perioada 6-9 februarie anul curent sunt programate jocurile turneului 7 din sezonul regulat. Meciurile…

- In urma unei analize efectuata de catre specialiștii diviziei de cercetare a uneia dintre marile rețete private de sanatate din Romania, s-a constatat ca din 79 de probe analizate aleatoriu, 10 conțineau noua tulpina provenita din Marea Britanie. Mostrele au fost recoltate din mai multe orașe - București,…

- Gospodariile din UE aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, printre statele membre unde aceasta pondere este peste medie aflandu-se si Romania (2,6%), dupa cum arata datele publicate de Eurostat. In total, in 2019 gospodariile din UE au cheltuit 117 miliarde…

- Desi se considera persoane religioase si cred in Dumnezeu, romanii nu merg la biserica decat o data pe saptamana, ocazional sau doar la sarbatorile mari, potrivit primului barometru al vietii religioase din Romania