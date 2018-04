Libere, fără număr! Weekend-uri extra de 1 Mai, Rusalii și 1 Iunie Minivacanța de Paște a trecut. Nu va speriați, urmeaza și alte zile libere! Dupa zilele libere de Paște, vom avea parte de alte trei minivacanțe in decurs de șapte saptamani. Finalul lui aprilie va aduce un weekend foarte prelungit, cel al lui mai, trei libere la rand, iar inceputul lui iunie, alte trei. Concret, cum 1 Mai, Ziua Internaționala a Muncii, pica intr-o marți, guvernul va declara nelucratoare și ziua de dinainte pentru a face “punte” cu weekend-ul, care va avea astfel patru zile! Sfarșitul lunii mai va aduce o minivacanța de trei zile, 26-28 mai, pentru ca luni, 28 mai, este a doua… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cele patru zile libere de Pasti 2018, urmatoarea minivacanta pentru unii angajati romani este de Rusalii, care in acest an sunt sarbatorite pe 27 mai. Vezi și URARI DE PASTE 2018: Mesaje și felicitari de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori Potrivit legislatiei in vigoare,…

- De Paște, romanii au avut, in acest an, patru zile de minivacanța, dupa ce Vinerea Mare a fost declarata și ea zi libera. Astfel, nu s-a lucrat vineri, 6 aprilie, sambata, duminica și luni, 9 aprilie. Angajații revin la lucru marți, 10 aprilie. Exista insa și persoane care au fost obligate sa lucreze…

- CFR Calatori anunta ca in minivacanta de Paste capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii retele, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinatii: Brasov, Sibiu, Cluj Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend, ...

- Administratia Complexului Energetic Oltenia si liderii sindicali discuta la negocierile pentru noul contract colectiv de munca schimbarea denumirii primei de Paște. Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, sustine ca bonusul acordat in perioada sarbatorilor Pascale…

- Zile libere 2018: Proiectul de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza a primit, marti, raport favorabil de la Comisia de munca a Camerei Deputatilor. Initiativa urmeaza sa intre miercuri pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor. Senatul a adoptat deja…

- ZILE LIBERE 2018: Aniversarea Zilei Unirii Principatelor Romane cade in 2018 intr-o zi de miercuri, fiind a treia zi libera din an. Anul acesta rominii vor mai avea 11 zile de sarbatori legale. In locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta din cauza caracterului procesului…