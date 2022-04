Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Marașești a fost condamnat zilele acestea, in urma unui conflict pe care l-a avut cu soția sa și in urma caruia femeia a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc in vara anului trecut, in timpul unei petreceri de la domiciliul…

- Un focșanean in varsta de 55 de ani merge la inchisoare, urmare a unei sentințe definitive intr-un dosar in care a fost judecat pentru contrabanda cu țigari și nerespectarea regimului materialelor explozive. Acesta, impreuna cu o focșaneanca, dar și cu un barbat originar din județul Galați, au fost…

- Emma Coronel, sotia fostului lider al cartelului mexican din Sinaloa Joaquin "El Chapo" Guzman si care ispaseste o condamnare de trei ani de inchisoare in Statele Unite pentru participarea sa in afacerile cu droguri ale sotului ei, va fi eliberata in septembrie 2023, a informat Agentia Federala a…

- Inchisoare cu executare pentru un barbat de 42 de ani din Gologanu, care a fost judecat pentru amenințare. Pedeapsa de 6 luni in regim de detenție i-a fost aplicata acestuia cel mai probabil pentru ca are și un trecut nu tocmai curat: vranceanul a fost liberat condiționat in 2010, cu un rest ramas neexecutat…

- Un pancean de 40 de ani a beneficiat pana acum din plin de clemența instanțelor de judecata, dupa repetate scandaluri provocate in familie, sfarșite cu ordine de protecție și dosare penale. Cu doua condamnari recente la activ, pentru violențe exercitate asupra soției și propriei mame, barbatul este…

- Un barbat de 50 de ani din Marașești trebuie sa execute 2 ani și o luna de inchisoare in penitenciar dupa ce a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni comise impotriva fostei soții și a copiilor pe care ii au impreuna. Inculpatul nu este la prima condamnare pentru acest gen de fapte, ba chiar a…

- Un barbat din Galati a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a omorat cainele vecinului sau, care sarise sa isi apere stapanul.Judecatorii au decis ca barbatul sa fie condamnat la un an de inchisoare cu executare, dupa ce a injunghiat mortal un caine din rasa Amstaff in timpul unui conflict…

- Condamnat in primavara anului trecut la peste 4 ani de inchisoare pentru furtul a zeci de litri de motorina, un tanar de doar 22 de ani din județ mai are de reflectat un timp in inchisoare, dupa ce i-a fost refuzata cererea de liberare condiționata. Acesta era arestat de ceva timp in momentul condamnarii…