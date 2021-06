Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numararea a mai bine de 90% dintre voturile exprimate de șimleuani, Cristian Lazar, candidatul PNL, are un avans de aproximativ 350 de voturi, nemaiputand pierde fotoliul de primar. Vom reveni cu rezultatele finale. M. S.

- Sambata noapte in timp ce efectua serviciul de supraveghere si control al traficului rutier cu autospeciala pe DJ 209 G, pe raza comunei Straja, un echipaj de poliție a efectuat semnalul regulamentar de oprire pentru un autoturism ce se deplasa pe direcția com. Straja catre oraș Vicovu de Sus, prin…

- Candidatura reprezentantului organizatiei judetene Salaj a PNL, Cristian Lazar, la functia de primar al orasului Simleu Silvaniei a fost lansata vineri, in prezenta premierului Florin Citu, a presedintelui PNL Salaj, Lucian Bode si a altor membri ai partidului. Foto: (c) Sebastian Olaru / AGERPRES…

- Pompierii militari de la subunitațile din Vicovu de Sus și Radauți au intervenit, astazi, in jurul orei 17:00, la un accident produs intr-o zona forestiera, de pe raza localitații Vicovu de Jos (zona Remezeu), a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un barbat, in varsta de 72 de…

- Șefii județeni PSD au fost convocați la o ședința largita in comuna brașoveana Sambata de Sus, pe agenda discuțiilor fiind alegerile locale anticipate și intrarea partidului in greva parlamentara. Discuțiile despre alegeri vin in contextul in care Guvernul este așteptat sa organizeze alegeri…

- Rudy Giuliani, fost primar al orasului New York, care a aparut involuntar in comedia ''Borat Subsequent Moviefilm'' dupa ce a fost filmat cu o camera ascunsa, a fost desemnat sambata protagonistul uneia dintre cele mai slabe interpretari ale anului in cadrul premiilor Zmeura de Aur, distinctii amuzante…

- Joi, 22 aprilie, ora 02:48, Politia orasului Vicovu de Sus a fost sesizata la 112 cu privire la faptul ca pe raza orașului Vicovu de Sus, a avut loc un accident rutier. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe pe DJ 209 G din orasul […] The…

- O candidatura inedita in Romania ultimilor 30 de ani. AUR Salaj scoate la concurs postul de candidat la funcția de primar al orașului Șimleu-Silvaniei. Articolul AUR Salaj scoate la concurs postul de candidat la funcția de primar al orașului Șimleu-Silvaniei apare prima data in Someșeanul.ro .