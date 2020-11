Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa discursul lui Marcel Ciolacu mi-a venit in gand inceputul unei rugaciuni pe care o spuneam cand eram copil, «Inger ingerasul meu». Acum am actualizat-o, mi-am dat seama ca unii nu au limite. Acum spun «Inger, ingerașul meu, scapa-ma de Pesedeu!» Sper ca in 6 decembrie vom avea un Parlament…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a spus luni, în plenul Camerei Deputaților, o "rugaciune actualizata". "Înger, îngerasul meu scapa-ne de pesedeu. Eu cred ca dupa 6 decembrie vom avea în sfârsit un Parlament legitim”, a afirmat Roman, în…

- Ziarul Unirea Florin Roman, ,,rugaciune” politica la ședința de plen de luni: ,,Inger, ingerașul meu, scapa-ne de pesedeu” Florin Roman, liderul deputaților PNL, a rostit o „rugaciune politica”, luni, in ședința de plen, dupa ce liderul PSD Marcel Ciolacu i-a acuzat pe liberali ca au de gand anul viitor…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a rostit o „rugaciune politica”, luni, in ședința de plen, dupa ce liderul PSD Marcel Ciolacu i-a acuzat pe liberali ca au de gand anul viitor sa taie din veniturile populației și sa creasca taxe și impozite.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN,…

- Acuzațiile reciproce de blat cu PSD la alegerea controversatului Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ continua. Liderul USR, Dan Barna, spune ca sunt absurde acuzațiile PNL și ca, de fapt, o parte dintre parlamentarii liberali ar fi votat pentru Iordache."Nu a existat niciun fel…

- Parlamentarii voteaza la aceasta ora cine va fi numit președinte al Consiliului Legislativ, post pentru care și-au depus candidatura fostul ministru al Justiției Florin Iordache și fostul șef al CCR Augustin Zegrean. Iordache este susținut de PSD, iar Zegrean, de PNL.Parlamentul s-a reunit marți…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat, marți, in ședința reunita a Camerei Deputaților și Senatului, ca liberalii vor ataca la CCR proiectele privind rectificarea bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe acest an, proiecte car include amendamentul PSD privind cresterea punctului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca, daca s-ar aplica, modificarile operate de PSD la ordonanța de rectificare bugetara ar "costa" peste 6% din PIB-ul României, precizând ca a fost fost „întristat” și „surprins” de votul dat în…