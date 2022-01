Stiri pe aceeasi tema

- PNL schimba strategia și iese la atac impotriva PSD. Cu doua subiecte fierbinți pe agenda publica, criza COVID-19 și scandalul facturilor la energie, liberalii pun tunurile pe Ministerul Sanatații și ANRE conduse de oamenii PSD. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a ieșit joi cu un atac dur la…

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionuț Stroe, lanseaza un atac extrem de contondent la adresa ministrului Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), pe care il acuza ca nu adopta masuri concrete pentru a preveni creșterea infectarilor. Stroe iși exprima speranța ca strategia Ministerului Sanatații…

- In ziua in care autoritațile au raportat un bilanț dublu de cazuri noi fața de ziua precedenta, medicul de familie Egri Eduard din Sibiu atrage ca valul 5 a inceput și a prins Romania nepregatita și fara masuri in vigoare, potrivit unei postari pe Face book preluate de news.ro. „Gata, a venit, in cateva…

- Cercetatorul Octavian Jurma a atras atenția, miercuri, intr-o postare pe Facebook , ca debutul unui nou val de COVID-19, asociat tulpinei Omicron, va fi in jurul datei de 15 ianuarie 2022. „In Romania debutul valului Alpha a fost la 2 luni distanța dupa debutul valului Alpha in UK. Debutul valului Omicron…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la TVR ca foarte probabil tulpina Omicron circula in Europa, inclusiv in Romania, de mai mult timp, avand in vedere faptul ca a existat circulatie intre Africa de Sud si Europa si inainte de data identificarii acestei tulpini,…

- Cseke Attila, cel care a asigurat conducerea interimara a Ministerului Sanatații, i-a predat ștafeta lui Alexandru Rafila, spunand ca noul ministru va fi unul „eficient”. „A fost o perioada foarte grea, dar, sigur, mandatul unui ministru al Sanatații nu este un mandat ușor. Este un mandat antrenant.…

- ”La Chișinau avem cel mai mare cimitir din Europa. Așa ca nu-ți fa griji” / „Daca vei avea noroc sa ai o forma ușoara, vei scapa numai cu medicamente și masca de oxigen. Dar asta numai in cazul in care vor fi suficiente aparate și locuri in spitale” – așa incearca autoritațile din Republica Moldova…

- Epidemiologul Octavian Jurma a spus marți seara, ca in noiembrie vom avea o scadere accelerata a numarului de cazuri de Covid și varf de decese. Medicul spune ca daca se respecta regulile, inainte de sarbatori se va ajunge la o rata de infectare mai mica de 1,5 la mie. Octavian Jurma afirma, marti seara,…