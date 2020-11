Stiri pe aceeasi tema

- Noul primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a oprit doua licitatii aflate in derulare pentru ca nu sunt bani, situatia financiara a Primariei Timisoara fiind una "provocatoare". UPDATE 17:00: Fostul primar al orasului Timisoara, Nicolae Robu, a raspuns acuzatiilor lui Dominic Fritz,…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat vineri dupa investirea in funcție a primarului Dominic Fritz, ca Timișoara este singurul oraș din țara unde vechiul primar a participat la investirea succesorului, ceea ce denota civilizație și normalitate in transferul de putere. Fostul primar al orașului Timișoara,…

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, va intra in izolare. Acesta a facut anunțul pe Facebook, in stilul caracteristic prececesorului sau, Nicolae Robu."Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanța, sunt bine. Dar, ca o masura…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a fost confirmat cu COVID-19, dupa ce a intrat in contact cu o persoana cu coronavirus. Marți, el a participat la un eveniment oficial, la care au participat, printre alții, președintele Klaus Iohannis și Nicolae Robu, primarul Timișoarei. Calin…

- Nicolae Robu a fost acuzat chiar pe nedrept ca fobia fata de straini si mai ales germani i s-ar fi dezvoltat pe motiv de Dominic Fritz. Nici vorba! Mare “patriot”, el le-a dat cu flit nemtilor inca de acum cativa ani. Apropo, ati mai auzit ceva de infratirea Timisoarei cu Karlsruhe? Iata o povestioara…