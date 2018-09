Liberalul Guy Verhofstadt s-ar putea alia cu Emmanuel Macron

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intr-un interviu…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP preluat de agerpres.Victor Ponta il DISTRUGE pe Dragnea: mai scoate o POZA din arhiva negocierilor cu statul paralelIntr-un…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din…

- Președintele francez Emmanuel Macron a inregistrat o scadere spectaculoasa cu 10 puncte intr-o luna intr-un sondaj publicat marți, cu doar 31% dintre francezi care ii aproba acțiunea in calitate de președinte, fața de 41% in iulie, potrivit Le Soir, citat de Rador.

- Liderul LREM, Christophe Castaner, a declarat in comisia senatoriala care investigheaza acest incident ca Vincent Crase a fost concediat dupa ce procurorii au deschis o ancheta in luna iulie.Alexandre Benalla, un apropiat al lui Macron, a fost demis si acuzat de violenta dupa ce a fost…

- Alexandre Benalla ajunsese in Olimpul garzilor de corp. Problema este ca nu era tocmai o garda de corp... Cum a putut el, un baiat din Normandia, devenit un apropiat al lui Emmanuel Macron, sa se dea drept politist si sa bata un manifestant pe 1 mai, declansand, de la dezvaluirile cotidianului "Le Monde",…

- Presedintele francez continua sa scada in sondaje. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul sau, Edouard Philippe, au inregistrat o scadere accentuata a popularitații in luna iunie, caștigand doar 34% și, respectiv, 31% din increderea respondenților, in scadere cu șase puncte intr-o luna, potrivit…

- Eurodeputatii au votat miercuri asupra distribuirii locurilor in Parlamentul European, ramase libere in urma retragerii deputatilor britanici ca urmare a Brexit, in perspectiva viitoarelor alegeri europene din mai 2019. Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 abtineri), adunarea intrunita in sesiune…