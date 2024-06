Primarul in funcție al municipiului Deva din județul Hunedoara și candidat pentru un nou mandat, libelul Florin Oancea a pierdut alegerile de duminica in fața candidatului PSD Lucian Rus. „Este adevarat, am pierdut aceste alegeri”, a transmis Oancea, pe Facebook, relateaza News.ro și Agerpres.„Il felicit pe Lucian Rus pentru ca s-a luptat si a castigat. Ii doresc succes in noul mandat. Am sa duc acest mandat la bun sfarsit pana in luna octombrie, dupa care voi preda stafeta”, a afirmat liberalul.Oancea a adaugat ca, din punctul sau de vedere, campania electorala pentru alegerile locale din acest…