Stiri pe aceeasi tema

- MApN pregateste instalarea unui spital militar de campanie la Timisoara Foto: Grupul de Informare Publica SMMIT COVID-19 Constanța Prefectul judetului Timis, Liliana Onet, a anuntat, marti, ca Ministerul Apararii Nationale pregateste instalarea unui spital militar de campanie la Timisoara, cel…

- ”Oamenii intreaba, mediciniștii raspund” este o noua campanie de informare organizata de voluntarii Medici Pentru Tine, proiect organizat de Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, campanie care are loc, de aceasta data, in mediul online. Evenimentul se desfașoara pe pagina de Facebook a proiectului…

- Primaria Municipiului Constanța mulțumește tuturor companiilor care au raspuns prompt apelului municipalitații și s-au implicat in instalarea spitalului militar ROL- 2 in zona stadionului Portul. Vorbim despre o mobilizare exemplara a tuturor celor implicați. RAJA – Echipele RAJA au muncit intr-un ritm…

- Primaria Municipiului Constanta multumeste tuturor companiilor care au raspuns prompt apelului municipalitatii si s au implicat in instalarea spitalului militar ROL 2 in zona stadionului Portul. Vorbim despre o mobilizare exemplara a tuturor celor implicati. RAJA ndash; Echipele RAJA au muncit intr…

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat instalarea la Suceava a unui spital militar de campanie. „In continuarea demersurilor efectuate pentru pastrarea Spitalul Județean Suceava ca spital non- COVID, prefectul județului Suceava a solicitat Ministerului Sanatații, Ministerului Afacerilor…

- Daniel Ghița, 38 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți kickboxeri romani, a postat un mesaj-manifest pe contul personal de Facebook, in care a criticat autoritațile din Romania pentru modul in care gestioneaza pandemia de coronavirus. De asemenea, Ghița l-a laudat pe Gigi Becali, finanțatorul FCSB,…

- Scaderea leului in raport cu euro pana la un minim istoric anuleaza in totalitate „avantajul de dobanda cu care se lauda Florin Cițu”, au scris reprezentanții PSD, vineri, intr-o postare pe Facebook.„Astazi cursul leu-euro a atins un nou record istoric. La acest curs, se anuleaza in totalitate…

- Nicolae Robu a ținut sa vina cu precizari, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, dupa ce Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, a facut o serie de dezvaluiri, pe Facebook, despre cum o firma apropiata administrației Robu a primit contracte de peste 17 milioane…