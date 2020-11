Stiri pe aceeasi tema

- Un nou secretar de stat a fost numit, luni, la Ministerul Sanatatii, medicul Ciprian Bogdan. Ciprian Bogdan, de profesie medic, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Ciprian…

- Newsweek Romania dezvaluie ca noul secretar general adjunct al Ministerului Sanatații, Georgiana Manole, este fiica lui Ion Manole, fostul președinte pesedist al Consiliului Județean Vaslui din perioada 1996-2004. Ministrul de resort, Nelu Tataru, este din Vaslui și candideaza la alegerile parlamentare,…

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial.Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General…

- Noul președinte interimar al organizației județene a Partidului Național Liberal, Gabriel Avramescu, eliberat joi din functia de prefect al judetului Galati, a fost numit consilier de stat in cadrul Cancelariei primului-ministru, decizia fiind deja publicata in Monitorul Oficial, conform News.ro. In…

- Fostul prefect al judetului Galati Gabriel Avramescu, eliberat din functie joi, a fost numit consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului Ministru.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/ SURSE Decizia a fost deja publicata…

- Dan-Catalin Vatamanu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Printr-o alta decizie a premierului, Andreea Kohalmi-Szabo a fost revocata din functia de presedinte al Administratiei…