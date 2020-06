Stiri pe aceeasi tema

- Peste mai puțin de o luna, din 1 iulie, se vor liberaliza prețurile la gaze naturale, iar 3,4 milioane de consumatori casnici care sunt acum alimentați in sistem reglementat vor trece in piața libera.

- Sportivii vor fi obligati sa poarte masca pana la intrarea in bazine si vor avea interzis sa scuipe sau sa isi sufle nasul in apa, conform regulamentului privind reluarea activitatii de natatie in bazinele acoperite si in aer liber din Romania. „Este obligatorie purtarea mastii (medicale/nonmedicale),…

- Romania se afla de luni in stare de alerta, de cand a intrat in vigoare legea in acest sens, dar pana acum nu a fost aplicata nicio amenda pentru incalcarea restricțiilor, pentru ca inca nu exista un ordin al ministrului de Interne privind normele de aplicare a sancțiunilor.Dupa publicarea legii privindstarea…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, ca liberalizarea prețurilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind ca Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanța de Urgența 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, ca aceasta OUG…

- Antonel Tanase, Secretar General al Guvernului și Dumitru Nancu, Director General Fondul Național de Garantare au fost prezenți la dezbaterea organizata de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL) cu tema ”IMM Invest și proiectele strategice ale Guvernului”. Dumitru Nancu, Director General Fondul…

- In data de 06 mai a.c., Hidroelectrica a semnat contractul avand ca obiect achiziția de ”servicii avocațiale de consultanța și asistența juridica ale unui consultant juridic internațional care sa intreprinda toate masurile necesare in scopul indeplinirii cerințelor impuse de piețele de capital in legatura…

- Decizie de ultima ora pentru presa din Romania. Ministerul Culturii a anuntat vineri ca proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului a fost retras din procedura de dezbatere publica, acesta urmand a fi reanalizat.Intr-o informare transmisa presei…

- Dupa scandalurile din Rahova și Brașov, un barbat din Gura Raului, județul Sibiu, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a amenințat cu cuțitul un polițist care a intervenit pentru a opri un scandal. In prima zi de Paști, intre patru barbați a izbucnit un scandal, in jurul orei 21. Oamenii legii au ajuns…