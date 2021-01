Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat vineri seara, pe site-ul sau, proiectul de Ordin prin care încearca sa elimine haosul provocat de propasta gestionare a liberalizarii pieței energiei. Potrivit Ordinului, furnizorii de ultima instanța, adica ENEL,…

- Furnizorii de ultima instanța, adica ENEL, CEZ, Electrica, E.ON sau Tinmar, vor acorda o reducere comerciala, pâna pe 30 iunie 2021, clienților casnici care s-au trezit în ultimele saptamâni, din cauza unei liberalizari prost gestionate, în situația de a fi facturați pentru energia…

- ​Aproape 6 milioane de oameni din cei 8,7 milioane de consumatori casnici de energie au fost trecuți automat din regim reglementat în serviciul universal, care, așa cum am spus în mai multe rânduri, este platit cu preț mult mai mare decât cel de pe piața libera. În tot…

- Piața energiei electrice s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021, însa mulți consumatori casnici nu știu cum sa aleaga un furnizor, cum sa încheie un contract pe piața libera și cum sa identifice prețurile cele mai avantajoase. Deși cu întârziere, Autoritatea Naționala de Reglementare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va da in folosinta, de joi, un call-center pentru a veni in ajutorul consumatorilor interesati de liberalizarea pietei de electricitate, au declarat reprezentantii ANRE.„Este vorba despre o linie telefonica dedicata special liberalizarii, pentru…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei vrea sa prelungeasca pâna pe 31 martie 2021 perioada în care pot fi încheiate contracte de furnizare a energiei electrice astfel încât clienții casnici sa beneficieze de prețul din oferta concurențiala, potrivit…

- Daca liberalizarea pieței gazelor de la mijlocul anului a venit cu oferte mai avantajoase pentru clienții casnici, liberalizarea pieței energiei electrice de la 1 ianuarie nu va avea același efect. Facturile clienților casnici la electricitate s-ar putea majora cu 10%, ca urmare a majorarii de catre…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica se liberalizeaza complet, furnizarea energiei electrice urmand a se realiza in regim concurential inclusiv pentru categoria clientilor casnici care beneficiaza in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Fiecare client…