Liberalizarea pieței de energie a fost un eșec - Asociația Energia Inteligentă Asociația Energia Inteligenta considera ca liberalizarea pieței energiei a fost un eșec, iar așteptarea unei reparații a luat sfârșit, odata cu ultimul Ordin emis de Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Asociația Energia Inteligenta explica ce înseamna cu adevarat unele noțiuni mult utilizate în explicarea modului în care decurge liberalizarea pieței de energie electrica ultima perioada.



Tranziție - în mod incorect se vehiculeaza instaurarea unei perioade de tranziție de 6 luni inducându-se ideea ca nu se schimba nimic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

