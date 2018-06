Stiri pe aceeasi tema

- Ți-e greu sa te trezești dimineața și sa iți gasești energia necesara sa faci tot ce ți-ai propus pentru intreaga zi? Poate ar trebuie sa nu mai sari peste micul dejun, dar și sa incepi sa mananci mai sanatos și echilibrat. Este recomandat sa consumam micul dejun in primele 30 de minute de cand ne-am…

- Sucurile naturale hranesc organismul, ajuta la eliminarea toxinelor si cresc rezistenta la boli. Avantajul unui suc proaspat este dat de faptul ca se asimileaza în corp în 10-15 minute, iar multivitaminele aflate în seva legumelor si fructelor ramân intacte. …

- La zece ani de la preluarea oficiala de catre Ford a uzinei de la Craiova, americanii au venit cu un model de volum si ar putea ajunge la peste 120.000 de masini asamblate anual. In cei zece ani, numarul angajatilor a fluctuat de la peste 3.500 la aproape 4.500 in prezent. In aceeasi perioada,…

- Pe masura ce portofoliile marcilor prezente pe piata locala au fost completate de automobile electrice, hibride si hibride de tip plug-in, iar dezvoltatorii de birouri au echipat fiecare cladire noua cu statii de alimentare pentru masinile „pe baterii”, companiile care contracteaza flote au de facut…

- Traficul rutier pe DN 18 in Pasul Prislop (1.400 metri altitudine), la limita judetului Maramures cu judetul Suceva, se desfasoara in conditii de iarna, iar copacii cazuti sub greutatea zapezii au fost indepartati de pe carosabil, informeaza un comunicat al Institutiei Prefectului - judetul Maramures,…

- Presedintele Parlamentului estonian, Eiki Nestor, a anuntat ca s-a alaturat omologilor sai din Polonia, Letonia si Lituania, semnand o scrisoare deschisa prin care face apel la restul statelor membre UE sa protesteze impotriva gazoductului Nord Stream 2, relateaza site-ul EUObserver.com. …

- ♦ Valoarea medie a unei comenzi a fost de 250 lei, cele mai vandute produse fiind rochiile, gecile, gentile si incaltamintea. FashionUP, unul dintre prin­cipalii retaileri online de moda de piata locala, a inre­gistrat in 2017 o crestere anuala a cifrei de afaceri de 40%, ajungand…

- Un cuplu a platit 10.000 de euro pentru o vacanta in Bora Bora si Tahiti. Agentia de turism Oceania Travel din Cluj-Napoca, spe­cia­lizata pe vanzarea de vacante in des­tinatii exotice, a trimis 1.500 de persoane anul trecut in seju­ruri peste ocean, iar pentru acest an estimeaza ca numarul…