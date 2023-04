Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii decid daca il demit pe Petre Daea. Camera Deputatilor dezbate, marti, motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, care a fost depusa de USR si Forta Dreptei. In 12 aprilie, 56 de deputati de la USR si partidul Forta Dreptei au depus in plen motiunea simpla intitulata „De la granarul…

- Deputatii USR si cei ai partidului Forta Dreptei au anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea. Demersul a fost anuntat de liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu. „Va anunt ca deputatii USR impreuna cu deputatii de…

- UPDATE: Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut in cadrul intalnirii de ieri, de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii sa ia masuri urgente pentru a a veni in sprijinul fermierilor romani. Premierul i-a cerut lui Petre Daea „soluții urgente la problemele cu care se confrunta fermierii și procesatorii,…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, a fost respinsa de Camera Deputatilor, cu 86 de voturi pentru, 177 impotriva si 2 abtineri. USR și Forța Dreptei au adus acuze celor doua partide de la putere, PSD și PNL, spunand ca Romania risca sa piarda bani din PNRR pentru ca ministrul…

- Senatorul PSD Vasile Dincu a fost ales, marti, in functia de presedinte al Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO. Vasile Dincu a fost ales in aceasta functie in sedinta plenului comun al Camerei Deputatilor si Senatului. […] The…

- PNL lucreaza la proiecte de legi care urmaresc cresterea natalitații in Romania. Printre acestea se numara flexibilizarea programului de munca al parintilor cu copii sub opt ani, gratuitate la transport pentru femeile insarcinate si asigurarea protectiei locului de munca in cazul femeilor care sufera…

- Senatul iși deschide cont oficial aplicația Tiktok, potrivit unui memorandum aprobat miercuri de Biroul Permanent al Senatului, referitor la creșterea activitații acestei camere a Legislativului pe rețelele sociale online. „Numeroase studii releva faptul ca sursele de informare utilizate cu predilecție…