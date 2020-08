Liberalii vor creșe și grădinițe doar pentru copiii bugetarilor Deputații liberali au inițiat un proiect de lege prin care permit instituțiilor publice sa creeze, in propriile cladiri, gradinițe și creșe destinate exclusiv copiilor salariaților din sistemul bugetar. Condițiile sunt existența, la nivelul instituției, a 5 parinți cu copii cu varste de 0-3 ani și 10 parinți cu copii cu varste de 3-6 ani. Instituțiile […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

