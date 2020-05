Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Oban le-a spus marți liberalilor, în ședința Biroului Executiv, ca își dorește ca alegerile locale sa fie programate în sepetembrie sau cel mai târziu în luna octombrie daca epidemiea de coronavirus scade în intensitate, au declarat pentru HotNews.ro…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Mioveni, cand ar putea fi organizate alegerile locale, amanate de Executiv, din cauza epidemiei de coronavirus."Pe evaluarile pe care le avem acum, sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie ar putea fi o data buna de organizare a alegerilor.…

- Alegerile locale, programate in luna iunie, ar putea fi amanate din cauza crizei provocate de epidemia de coronavirus. Surse politice susțin ca premierul Ludovic Orban a avut o videonferința cu liderii PNL din teritoriu, care ar fi agreat ideea amanarii alegerilor locale, scrie Mediafax.Surse…

- In interiorul PNL este o stare de nemultumire, dupa finalizarea audierilor ministrilor propusi, in Parlament, in conditiile in care in cele trei zile, parlamentarii USR i-au atacat, din toate partile, si, mai mult, au votat cot la cot cu PSD-ul, avizele negative la adresa membrilor Cabinetului. Liberalii…