Peste 1.000 de refugiati de origine azera din Ucraina au sosit in gara Cristesti din judetul Iasi, urmand sa fie imbarcati intr-un tren pentru a ajunge la Bucuresti, a anuntat, joi, Ministerul Transporturilor.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut, in convorbirea cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, garantii de securitate din partea NATO, recunoasterea suveranitatii ruse asupra Crimeei si demilitarizarea Ucrainei, semnaland disponibilitatea Moscovei de a lansa negocieri in acest sens.

Letonia va inceta sa elibereze vize pentru cetatenii rusi dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat joi ministrul leton al afacerilor externe, Edgars Rinkevics, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Sanctiunile pe care Occidentul le va impune Moscovei dupa atacul din Ucraina vor decupla Rusia de la dezvoltarea industriala si vor afecta pietele financiare ruse, dar obiectivul lor este sa deschida o cale pentru reluarea diplomatiei, a declarat joi ministrul german al economiei, Robert Habeck,

Audierea directorului SRI, Eduard Hellvig, in comisia de specialitate din Parlament s-a terminat. Audierea a avut loc in contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina. Helvig a evitat sa dea declarații de presa.

Fostul președinte Traian Basescu susține ca Rusia nu are puterea militara de a invada Ucraina, asta pentru ca o țara de asemenea dimensiuni nu se poate stapani cu doar 170.000 de militari. Basescu arata ca Vladimir Putin va incerca sa obțina cat mai mult in negocierile cu NATO, iar in Ucraina va

Un soldat ucrainean a fost ucis, sambata, in confruntarile cu separatistii sustinuti de Moscova in estul tarii, a anuntat armata ucraineana, relateaza lefigaro.fr.

Statele Unite au acuzat miercuri Rusia ca este pe cale sa creeze pretexte pentru a putea ataca Ucraina, denuntand in special acuzatiile recente de genocid in teritoriile separatiste ucrainene pro-ruse exprimate recent de presedintele Vladimir Putin, transmite joi AFP.