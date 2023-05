Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta cu reducerile de cheltuieli intra vineri in sedinta de Guvern, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca, el precizand ca fondurile alocate pentru bunuri si servicii vor fi reduse cu 10%, se diminueaza posturile de consilieri cu 50%, se suspenda angajarile in institutiile statului, mai putin…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu dezvaluie, dupa discuțiile din colaiție, ce se va taia din cheltuielile bugetarePremierul Nicolae Ciuca a scris, pe Facebook, faptul ca, in coaliție, s-au incheiat discuțiile pe masurile care vor duce la reducerea cheltuielilor bugetare. O postare asemanatoare a avut…

- „Masurile pe care guvernul le are in vedere pentru a tine sub control cheltuielile bugetare, pentru a le reduce, asa cum s-a intamplat si anul trecut, se vor regasi intr-un plan de masuri la care Ministerul de Finante lucreaza care va fi prezentat coalitiei si ulterior urmeaza sa ajunga cel mai probabil…

- Planul de masuri privind reducrea cheltuielilor bugetare ar trebui sa ajunga la Guvern saptamana viitoare, dupa ce va fi asumat in coaliție, spune purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El afirma ca ANAF trebuie sa isi imbunatateasca nivelul de colectare.Mesaj dur pentru ANAF„Masurile…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a anunțat miercuri ca nu va mai fi prelungit contractul actual cu Colterm, care expira in iunie. In schimb, pe viitor, compania ar urma sa se ocupe doar de producția de agent termic. Distribuția se va face printr-o alta societate municipala, iar clienții vor avea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a precizat ca fiscutiile in Executiv privind planurile ministerelor de reducere a cheltuielilor bugetare vor avea loc dupa ce vor centralizate toate propunerile, iar procesul de colectare si evaluare este in derulare. El a adaugat ca majoritatea ministerelor…

- Primaria Timișoara pregatește licitația pentru 42 de chioșcuri și tonete cu design modern Primaria Municipiului Timișoara pregatește prima licitație publica deschisa cu strigare din ultimii 10 ani pentru instalarea de chioșcuri și tonete pe domeniul public al orașului. Chioșcurile și tonele vor fi folosite…

- Viceprimarul liberal al Timisoarei, Cosmin Tabara, a negat, miercuri dimineata, intr-o postare pe Facebook, faptul ca ar exista "o ințelegere intre PNL Timișoara și USR, respectiv Dominic Fritz