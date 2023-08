Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat marti ca el vede PSD guvernand cu AUR din 2024, precizand ca se bazeaza in primul rand pe legaturile care stau in spatele acestor partide politice inclusiv in modul in care AUR alege sa se bata cu PSD in teritoriu. ”PSD are un joc murdar, dublu, apropo de coalitie si de parteneriat iar eu vad PSD guvernand cu AUR din 2024.. Ma bazez in primul rand pe legaturile care stau in spatele acestor partide politice inclusiv in modul in care AUR alege sa se bata cu PSD in teritoriu”, a declarat Robeet Sighiartau in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima…