- Greva generala din educație a intrat joi, 25 mai, in a patra zi. Astazi este așteptata o decizie a sindicaliștilor cu privire la noua oferta facuta de Guvern care consta in acordarea unor carduri valorice cu suma de 2.500 de lei, in doua tranșe. Dupa peste patru ore de discuții, sindicaliștii au spus…

- Secretarul general al Guvernului, Marian Neacsu, a declarat, miercuri seara, dupa negocierile cu liderii sindicatelor din invatamant, ca nu se poate vorbi de cresteri salariale si nu pot fi acordate sporuri. "Oferta suplimentara a Guvernului va fi aceea a acordarii unei sume in luna iunie si una in…

- Intalnirea dintre guvernanți și sindicatele din Educație a inceput miercuri, 24 mai, la ora 17.00, la sediul Federației Sindicatelor Libere din Invațamant.Sunt prezenți, alaturi de liderii sindicali: Simion Hancescu, Marius Nistor și Anton Hadar, viitorul premier Marcel Ciolacu, președintele PSD și…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a transmis duminica reprezentantilor sidicatelor din educatie ca nu pot lasa copiii astazi in prag de examen si inainte de finalul anului de invatamant suspendati pentru ca nu au solutii pentru problemele pe care acestia le ridica. ”Pe baza de dialog, pe baza de asumari concrete…

- Anunțul zilei in Romania: azi, in dupa-amiaza zilei de duminica, 21 mai, liderii cadrelor didactice, vor purta negocieri la Palatul Victoria, inainte de startul grevei programate pentru luni, 22 mai. La discuții vor participa atat premierul PNL Nicolae Ciuca și liderul PSD, președinte al Camerei Deputaților…

- Discuțiile din coaliție purtate joi, 18 mai, la Palatul Victoria, s-au blocat pentru ca social-democrații cer partenerilor de guvernare sa ramana cu Transporturile și le cer liberalilor sa ia un minister care aparține UDMR, susțin surse din coaliție pentru Libertatea.Premierul și președintele PNL, Nicolae…

- Discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor s-au incheiat luni cu un acord pentru continuarea discuțiilor vizand majorarea valorii tichetelor de masa de la 1 iulie 2023.Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului Național Tripartit…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, 10 aprilie, ca miniștrii au termen pana miercuri, 12 aprilie, sa gaseasca variante pentru reducerea cheltuielilor bugetare, dar fara sa se atinga de banii pentru salarii.Aflat la Timișoara, șeful Executivului a spus ca a cerut fiecarui ordonator de credite sa…