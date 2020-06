Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au discutat, marti seara, in sedinta Biroului Politic National (BPN) reunit in sistem de videoconferinta despre candidaturile la alegerile locale.Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor ca sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Bucurestiului…

- Vom avea o toamna fierbinte. Victor Ponta , președintele ProRomania, a spus aseara la Romania TV ca vrea sa depuna o moțiune de cenzura și maine, dar ca așteapta decizia PSD pentru a declanșa procedurile parlamentare. Intrebat despre sprijinul UDMR, Victor Ponta a spus ca nu crede ca se poate baza pe…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie, transmite Agerpres. Potrivit unor surse, presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului…

- Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National (BPN) care s-a desfasurat marti in sistem videoconferinta despre masurile de relaxare dupa incetarea starii de urgenta. Potrivit unor surse liberale, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a transmis ca dupa 15 mai se vor putea relua pescuitul…