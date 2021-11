Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat, luni, ca o crestere a pensiilor cu 11%, asa cum au propus social-democratii, ar fi una "corecta" si ar veni ca o "masura de compensare" pentru cei a caror putere de cumparare a fost "foarte" afectata.

- Social-democrații și-au anunțat prioritațile pentru noul guvern. Principalele masuri pe care le propune PSD se adreseaza categoriilor sociale cele mai lovite de creșterea galopanta a prețurilor: familiile cu mulți copii, angajații cu venituri mici (mai ales din zona privata) și pensionarii care in medie…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a propus spre dezbateri publice un proiect de hotarare a Guvernului, care prevede ca, de la 1 octombrie anul curent, pensiile pentru limita de varsta, cele pentru dizabilitate, dar si alte prestatii de asigurari sociale si unele prestatii sociale de stat sa fie…

- Pictorul Traian Ioan Marza din Alba Iulia a fost trimis in judecata pentru complicitate la inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acesta este acuzat ca, in perioada in care era președinte al Uniunii Artiștilor Plastici Alba (UAP Alba), ar fi emis, catre mai multe persoane, zeci de…