Deputati liberali din parlamentul de la Chisinau, precum si reprezentanti ai organizatiei unioniste Asociatia 'UNIREA - ODIP' au cerut duminica, de ziua Constitutiei Republicii Moldova, modificarea art.13 a Legii Fundamentale pentru inlocuirea denumirii limbii de stat din 'moldoveneasca' in limba romana, in cadrul a doua flash-moburi organizate in fata legislativului moldovean, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Parlamentarii liberali au venit in fata parlamentului cu drapele tricolore si au intonat 'Desteapta-te romane' de Ziua imnului national al Romaniei, celebrata…