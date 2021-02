Liberalii și-au impus un activist de partid in Comitetul Director al CSM Focșani 2007 la ședința Consiliului Local din aceasta saptamana. Profesorul de educație fizica Paul Alecsandrescu a fost votat de coaliția PNL-USR pentru funcția de reprezentant al comunitații locale in Comitetul Director. Fost antrenor la clubul focșanean, Paul Alecsandrescu a intrat in politica anul […] Articolul Liberalii și-au infipt activistul in Comitetul Director al CSM Focșani 2007 apare prima data in Monitorul de Vrancea .