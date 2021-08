Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL se va intruni miercuri in sedinta pentru validarea lui Dan Vilceanu ca propunere pentru functia de ministru al Finantelor. BPN-ul a fost convocat de catre secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, cel care a acumulat o majoritate pentru a putea face o astfel de…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a anuntat, dupa o intalnire a liderilor din tabara Citu, ca a fost convocat Biroul Politic National al partidului pentru miercuri la ora 10:30, iar in cadrul sedintei va fi validat ca viitor ministru al finantelor Dan Vilceanu , propunerea premierului Florin…

- Dan Vilceanu a fost ales in iulie presedinte al PNL Gorj. La acel moment, Citu declara: ”Dan este prietenul si colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in 2016”. ”Felicitari! Dane, multumesc pentru tot sprijinul tau! Erai in echipa castigatoare de mult timp! Castigam pe 25 septembrie! Castigam big…

- Președintele PNL; Ludovic Orban, se arata nemulțumit de faptul ca portofoliul Ministerului Finanțelor nu are in continuare un ministru desemnat, ci doar unul interimar, in persoana premierului Florin Cițu. „In zona finantelor avem multi oameni de calitate. Inca nu am avut o discutie cu Florin Citu ca…

- Actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, susține ca anunțul candidaturii lui Florin Cițu la șefia gruparii politice dovedește ca partidul are resursa umana și ca se așteapta la o „competiție frumoasa”. „Avem in fața o competiție frumoasa, o ocazie de a prezenta obiectivele,…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, iar la el vor participa 5.000 de persoane, a anunțat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Intrebat daca evenimentul va avea loc la interior, a evitat un raspuns direct, spunand ca o decizie va fi luata in funcție de contextul pandemic.…