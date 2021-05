Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, principalele declarații la lansarea candidaturii pentru șefia PNL:"Colegi liberali, dragi romani, multumesc ca sunteti alaturi de mine cand fac acest anunt important pentru partid, pentru ROmania si pentru mine. Am decis sa ma inscriu in competitia pentru sefia Partidului National Liberal.Le…

- Consiliul Național al PNL se reunește duminica, de la ora 11, in Gradina de vara Herastrau (Amfiteatru) a Teatrului Constantin Tanase, din Parcul Herastrau, pentru a aproba calendarul alegerilor. Accesul se face cu adeverința de vaccinare. Accesul participanților la Coniliul Național al PNL se va realiza…

- Consiliul National al PNL se reuneste duminica pentru a aproba calendarul alegerilor interne si detaliile pentru Congres. Potrivit News.ro, propunerea Biroului Executiv este ca alegerile in filiale sa inceapa la 1 iunie, iar Congresul sa aiba loc in 25 septembrie. Vicepresedintele PNL, premierul Florin…

- Consiliul National al PNL se reuneste duminica, principalele puncte pe ordinea de zi fiind stabilirea procedurilor de alegeri in partid, stabilirea datei congresului si convocarea acestuia. Consiliul National al PNL va avea loc duminica, incepand cu ora 11,00, in Gradina de vara Herastrau (Amfiteatru)…

- Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, pentru a aproba calendarul alegerilor interne si detaliile pentru Congres. Propunerea Biroului Executiv este ca alegerile in filiale sa inceapa la 1 iunie, iar Congresul sa aiba loc in 25 septembrie, cu prezenta fizica a 5.000 de delegati. Cel mai…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…

- Nicoleta Dumitrescu Liberalii se pregatesc de alegeri. Atat pentru alegerea șefilor din teritoriu, cat și pentru liderul national. Și e un pic de fierbere, avand in vedere ca, de fiecare data, ca in orice partid care se repecta, mai ales atunci cand este la guvernare, se formeaza și tabere. Semn al…

- Se ascute lupta din interiorul PNL pentru șefia partidului. Ludovic Orban apasa pe pedala Congresului, dar nici adversarii sai din partid nu stau cu mainile in san. Potrivit unor informații, Florin Cițu și Emil Boc ar urma sa candideze in tandem pentru șefia formațiunii, știut fiind faptul ca Orban…