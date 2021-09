Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni la cote maxime au avut loc astazi in Parlament, la ședința de plen. Reprezentanții USR PLUS și AUR au contestat faptul ca ședința este condusa de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman (PNL) și nu de președinte al Senatului, Anca Dragu (USR), aflata de asemenea la prezidiu. Dupa…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman (PNL), a fost inlaturat cu forța, joi, de la conducerea ședinței de plen, de catre parlamentari AUR. Deputatul PNL conducea alaturi de președintele Senatului, Anca Dragu, ședința de plen reunit in care se citea moțiunea de cenzura. Cei din USR PLUS…

- Deputatul PNL Florin Roman, care a fost delegat de Ludovic Orban sa-l inlocuiasca la prezidiu, a deschis ședința cu propunerea votarii ordinii de zi, insa Ionuț Moșteanu, de la USR PLUS, a citit regulamentul, susținand ca, in lipsa lui Ludovic Orban, ședința trebuie condusa de Anca Dragu, președinta…

- Plenul reunit al Parlamentului, convocat de presedintii Camerei Deputatilor și Senatului, Ludovic Orban și Anca Dragu, la ora 16.00, pentru citirea motiunii de cenzura initiata de USR PLUS si AUR impotriva Guvernului Cițu, a inceput cu un scandal uriaș, avand ca miza cine conduce ședința, in lipsa lui…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a comparat scandalul de astazi de la debutul ședinței din Parlament in care a fost citit textul moțiunii de cenzura cu ”momentele cu Iordache si Dragnea, pe care Romania le credea depasite”. Intr-o declarație de pe holurile Parlamentului, transmisa de Digi 24, Barna…

- Anca Dragu nu vrea sa demisioneze. Este vorba de funcția de președinte al Senatului, pe care o deține Anca Dragu. Ea este membru USR PLUS. „Daca aș pleca din aceasta funcție, parcursul moțiunii de cenzura ar fi și mai greu”, a explicat Anca Dragu. Ca membru USR PLUS, daca USR PLUS merge in opoziție,…

- ”E bizar ca președintele PNL sa faca tot ce e posibil ca moțiunea USR AUR sa fie dezbatuta. Fiecare raspundem în fața propriei conștiințe", a declarat, sâmbata, premierul Florin Cîțu referitor la noul scandal legat de faptul ca președintele Camerei Deputaților și lider a…

- ​Cu Florin Cîțu care a aruncat în aer Coaliția, oamenii lui Florin Cîțu dau vina acum pe Ludovic Orban ca face jocurile USR-PLUS. Mai exact, ei sunt nemulțumiți ca Orban, ca președinte al Camerei Deputaților, a convocat vineri seara ședința conducerii Parlamentului pentru a stabili…