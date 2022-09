Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii merg in ședința Coaliției cu propunerea ca in urmatoarele luni sa fie pastrata masura compensarii de 50 de bani per litru doar la motorina, carburantul mai scump de pe piața, potrivit informațiilor „Adevarul”.

- Coalitia de guvernare ar urma sa prelungeasca subventionarea pretului la pompa, care expira la 1 octombrie, doar pentru motorina, nu si pentru benzina, potrivit unor surse politice. Motivul pentru care prețul benzinei ar putea sa nu mai fie subvenționat este acela ca a scazut deja, in urma aplicarii…

- Liderii Coaliției discuta despre extinderea listei includerea in lista beneficiarilor de compensari a lacașurilor de cult și companiilor de utilitați. De asemenea, se dorește schimbarea calculului pentru compensare - bazat pe consumul din ultimii 3 ani. Liderii coaliției de guvernare vor stabili luni…

- premierul Nicolae Ciuca, și-au exprimat nemulțumirile in legatura cu modul in care acționeaza partenerii de guvernare. In replica, PSD transmite un mesaj, pe Facebook: „Ne vom lupta sa-i convingem pe partenerii noștri (...) Nu este timp și loc de certuri”.

- PSD insista pe tema remanierii unor ministri si, potrivit unor surse, chiar ei il vor schimba pe Vasile Dincu de la Aparare. Si celelalte formatiuni din coalitie ar trebuie sa faca schimbari.

- Liberalii spun ca PSD ameninta cu iesirea de la guvernare. Intr-o discutie, dupa sedinta Biroului Permanent de marti seara, secretarul general al PNL, Lucian Bode, le-a spus celor 15 liberali prezenti ca toate scenariile sunt pe masa. Iesirea PSD de la guvernare este ingrijorarea celor din PNL, exprimata…

- Un mecanism de compensare a pretului la pompa al carburantilor urmeaza sa fie anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, au precizat premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, intr o intalnire informala cu presa.Ulterior, mecanismul de compensare va fi cuprins intr un act…

- Liderii coalitiei au decis instituirea, timp de trei luni, a unui mecanism de compensare partiala a pretului la pompa al carburantilor, au declarat surse guvernamentale, pentru News.ro. Executivul se va reuni, joi de la ora 11.00, in sedinta pentru a pune la punct ultimele detalii privind aceasta masura,…