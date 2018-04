Liberalii propun abrogarea TVA Split; susţin că este o frână inutilă pusă mediului de afaceri Liberalii au depus miercuri, in procedura parlamentara, un pachet de legi care vizeaza domeniul fiscal si contribuie la ameliorarea conditiilor de desfasurare a activitatii economice, intre care si abrogarea TVA Split. Astfel, liberalii propun abrogarea TVA Split, aratand ca aceasta masura birocratica este lipsita de eficienta in raport cu scopul declarat al Guvernului, dar si o frana inutila pusa mediului de afaceri care isi desfasoara activitatea in mod onest. "Plata defalcata a TVA a crescut costurile birocratice ale agentilor economici de buna-credinta, in conditiile in care majoritatea covarsitoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru sprijinirea microintreprinderilor, ordonanța de urgența aprobata joi de Guvern introduce o regula fiscala, potrivit careia microintreprinderile pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit, daca au un nivel de capital social minim de 45.000 lei (aprox. 10.000 euro) și cel puțin 2 salariați.…

- Plata defalcata a TVA la momentul adevarului! Noul mecanism si-a intrat pe deplin in drepturi incepand din aceasta luna si infirma definitiv afirmatiile ministrului Finantelor de la momentul anuntarii sistemului, potrivit carora mii de firme ar fi fost...

- Prin OUG au fost eliminate prevederile referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010, de ajutor social prevazut de Legea nr.…

- Nicoleta Dumitrescu Pe langa Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti, “aurul negru”, vinurile rosii, turismul– considerate ca fiind principalii ambasadori ai judetului peste hotare, incepand de ieri, Prahova mai are inca un ambasador, de rang inalt. Este vorba despre Cord Meier-Klodt, care a anuntat…

- Guvernul a aprobat o ordonanta ce transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a clarificat unele prevederi existente. Schimbarile au implicatii asupra cererilor unice de plata pe anul 2018, care se depun din 1 martie, anunta Ministerul Agriculturii.Aceste…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, data fiind cresterea semnificativa a costurilor pentru afaceri si autoritati, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Comisia Europeana, numit „Analiza…

- Procesul de consultari și definitivare a proiectului de lege care vine sa reduca presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare și ai comunitații de business in cadrul unei ședințela guvern, noteaza Noi.md. Premierul, Pavel Filip a menționat…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…