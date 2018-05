Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PNL Bucuresti organizeaza duminica la Palatul Parlamentului o conferinta in care va fi prezentat raportul filialei, la un an de la preluarea mandatului de catre noua conducere, un bilant al actualei administratii PSD, dar si un program alternativ de guvernare pentru Capitala.La…

- Organizatia PNL Bucuresti organizeaza duminica la Palatul Parlamentului o conferinta in care va fi prezentat raportul filialei, la un an de la preluarea mandatului de catre noua conducere, un bilant al actualei administratii PSD, dar si un program alternativ de guvernare pentru Capitala.

- Presedintele PNL Bucuresti, europarlamentarul Cristian Busoi, afirma ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il da in judecata pentru a "inchide gura" Partidului National Liberal."Faptul ca dna Firea ma da in judecata arata cam cat de tare ar vrea administratia PSD din Bucuresti…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut o ieșire extrem de dura la adresa liberalilor din Consiliul General, dar și la adresa lui Ludovic Orban și a liderului PNL București, Cristian Bușoi. Firea arata ca liberalii blocheaza lucrari in Capitala pentru ca au interese ascunse alaturi…

- Avand in vedere avertizarile meteorologilor, care au anuntat cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsoare abundenta, intensificari ale vantului si polei, primarul general Gabriela Firea a solicitat operatorilor de deszapezire din Capitala sa aiba toate echipajele si utilajele pregatite, in…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a precizat joi ca vremea va fi vineri și mai geroasa in București, precizand ca exista probleme cu sistemul de termoficare in doua sectoare: 2 si 6. Gabriela Firea, Primarul general al Capitalei a anuntat ca vineri vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, care se…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, precizand ca sunt probleme cu sistemul de termoficare in sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, la comandamentul de iarna, ca scolile si gradinitele din Bucuresti, care apartin de sistemul de stat, vor fi inchise toata saptamana, din cauza viscolului si a gerului. -continua-