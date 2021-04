Liberalii, o nouă demonstrație de forță în fața lui ION ILIESCU Mai mulți parlamentari liberali au depus o inițiativa legislativa pentru desființarea Institutului Revoluției Romane din 1989 , condus de Ion Iliescu, a anunțat miercuri senatoarea PNL Laura Scantei. Demersul vine dupa ce Curtea Constituționala a respins, la finalul lunii trecute, ordonanța de urgența prin care Guvernul Orban desființase Institutul in 2019. PSD și CCR s-au opus ”PSD și CCR s-au opus desființarii Institutului Revoluției Romane din 1989 (IRRD): ordonanța de urgența a guvernului PNL Orban, dar și legea de aprobare a OUG adoptata de actuala coaliție au fost declarate neconstituționale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a hotarat ca Banca Nationala a Romaniei are atributii de autorizare si de luare a masurilor necesare in sistemul de economisire-creditare, conform Legii nr. 541/2002, insa nicaieri in cuprinsul acestei legi nu este prevazuta competenta exclusiva a BNR cu privire la…

- Un amendament legislativ prin care se solicita reintroducerea declarației de beneficiar real este taxat de ministrul Economiei și caracterizat drept „inutil”. Documentul fusese eliminat in cursul anului precedent. Declarația de beneficiar real include toate datele de identificare ale persoanei care…

- Potrivit acestora, Mitulețu-Buica a fost chemat de procurorii Parchetului Sectorului 3 pentru a i se aduce la cunoștința acuzațiile, dar a refuzat sa dea declarații in fața oamenilor legii.Este vorba despre demiterea lui Gabriel Sauca (Director general, Directia de Coordonare a Sistemului Informational…

- Alina Gorghiu, vicepreședinte al Senatului, a susținut pentru Libertatea ca „intuiește” faptul ca „CCR a gasit drept pretext lipsa urgenței” pentru a argumenta neconstituționalitatea ordonanței de urgența privind desființarea Institutului Revoluției și a precizat ca in cateva luni „avem Institutul desființat”,…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 183/2020 care prevede posibilitatea desfasurarii, pe o perioada de 6 luni, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul institutiilor si autoritatilor publice, potrivit Agerpres. Ordonanta…

- Verificarile desfasurate de Curtea de Conturi la Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne au condus la concluzia ca anumite drepturi de pensie ar fi fost acordate nelegal. Pensiile militare de stat ar fi fost actualizate eronat la data de 30 iunie 2017, potrivit Curtii de Conturi.…

- Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca s-a decis amanarea unei decizii in privința sporurilor pentru ca este nevoie de o analiza a impactului pe care il va avea taierea acestora asupra salariilor bugetarilor fara funcții de execuție. O decizie va fi luata peste cateva luni, posibil printr-un…

- Judecatorii Curții Constituționale critica modul în care PSD a vrut sa majoreze punctul de pensie. În motivarea deciziei CCR privind legea pentru aprobarea OUG 135/2020 publicata vineri, judecatorii spun ca parlamentarii PSD au modificat defectuos legea fapt care poate afecta dreptul la…